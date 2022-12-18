Ди Мария - первый игрок, забивший в финалах ЧМ, ОИ и первенства континента

Аргентинец Анхель ди Мария стал первым футболистом, забивавшим в финалах трёх престижных международных футбольных турниров. Сегодня он забил в ворота сборной Франции в финале мундиаля в Катаре. А в 2008 году ди Мария забивал в финале футбольного турнира на Олимпийских играх в Пекине.

Более того, ди Мария забил и в финале континентального первенства – Кубка Америки. Это случилось в 2021 году, когда его гол в ворота «пентакампеоне» стал единственным и принёс аргентинцам долгожданный трофей.

Прямо сейчас финальный матч мирового первенства между сборными Аргентины и Франции продолжается. К середине близится второй тайм, впереди «альбиселесте» - 2:0.