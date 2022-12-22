Марциняк рассказал о забавном эпизоде с Дибалой после финала ЧМ

Польский арбитр Шимон Марциняк, работавший на финале чемпионата мира в Катаре между сборными Аргентины и Франции со своей бригадой, рассказал о забавном эпизоде, который приключился с ним и игроком «альбиселесте» Пауло Дибалой.

Марциняк рассказал Przeglad Sportowy, что после окончания встречи Дибала бросился арбитру на шею так, будто это сам Марциняк забил решающий пенальти в ворота французов. Судья такого, естественно, не ожидал.

Как добавил арбитр, бабушка Дибалы – полячка, и когда бригада Марциняка судила игры «Ювентуса» в Лиге чемпионов, Дибала периодически обменивался с поляками парой слов на польском языке после игры.

Напомним, в минувшее воскресенье аргентинцы впервые со времён Диего Армандо Марадоны стали чемпионами мира.