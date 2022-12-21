22-летний аргентинец погиб, празднуя чемпионский титул сборной

Сборная Аргентины выиграла чемпионский титул после 36-летнего ожидания, чем очень обрадовала соотечественников. Миллионы аргентинцев высыпали на улицы городов страны, и, к сожалению, не обошлось без трагедий. Как сообщает итальянское новостное агентство ITASportPress, 22-летний аргентинец погиб за рулем мотоцикла, решив прокатиться на своем железном коне, завернувшись во флаг родной страны.

Однако полотнище попало в заднее колесо мотоцикла, после чего бедолагу вырвало из седла и бросило оземь. Падение оказалось роковым, вдобавок, флаг намотался вокруг шеи и буквально задушил несчастного. Полиция расследует случай, но оснований винить кого-то постороннего в трагедии пока что не нашла.