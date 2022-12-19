​Мбаппе двумя словами отреагировал на поражение в финале ЧМ-2022

В финальном матче чемпионата мира – 2022 сборная Франции проиграла Аргентине в серии послематчевых пенальти. На следующий день французский нападающий Килиан Мбаппе разместил в социальных сетях фотографию, на которой он проходит мимо кубка мира во время церемонии награждения.

«Мы вернёмся», - такими словами сопроводил фотографию Мбаппе.

Напомним, что в финальном матче Килиан Мбаппе стал автором трёх забитых мячей. Француз стал лучшим бомбардиром мундиаля.

Стоит сказать, что Килиан Мбаппе уже становился чемпионом мира. Это случилось в 2018 году, когда французы в финале обыграли хорватов.