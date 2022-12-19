Президент «ПСЖ»: Думаю, что это был лучший финал в истории ЧМ

Президент «ПСЖ» Нассер Аль-Хелайфи рассказал журналистам о том, что думает по поводу финального поединка катарского чемпионата мира по футболу.

Аль-Хелайфи сказал RMC Sport, что очень гордится тем, как Катар организовал турнир. Функционер отметил, что матч между Аргентиной и Францией вполне можно назвать лучшим финалом в истории чемпионатов мира.

«Я президент французского клуба, так что мне немного жаль, что Франция проиграла. Если бы я мог, то отдал бы один кубок Месси, а другой — Мбаппе», - добавил Аль-Хелайфи.

Напомним, что аргентинская сборная в серии пенальти сумела обыграть французов и выиграть долгожданный трофей. Аргентина в третий раз победила на мундиалях.