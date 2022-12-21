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Бернардески: «Не стоит недооценивать вклад Дибалы в победу сборной Аргентины»

21 Декабря 2022 • 00:47 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Экс-футболист «Ювентуса» Федерико Бернардески высказался об успехе своего бывшего одноклубника Пауло Дибалы.

Нападающий «Ромы» стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины, но за весь турнир провёл на поле менее 20 игровых минут. В финальном поединке против Франции Дибала вышел на замену в самом конце дополнительного времени, но его точный удар в серии послематчевых пенальти помог команде завоевать долгожданный трофей.

«Нет сомнений в том, что эта победа останется с Дибалой на всю жизнь, он поучаствовал в великой истории. Выходить на несколько минут и брать на себя ответственность в серии пенальти в финале чемпионата мира – это очень нелегко, и это позволит ему считать себя полноценным соучастником», – цитирует Бернардески журналист Альфредо Педулла.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Пауло Дибала Федерико Бернардески
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Комментарии (1)
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Alex1972
21 Декабря 2022 в 00:57
А кто это?..
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