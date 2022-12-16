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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси рассказал, чем его впечатлил Хулиан Альварес

16 Декабря 2022 • 02:07 Комментировать
Аргентина
...
Франция
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18.12 18:00

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси отметил вклад в успехи команды своего товарища Хулиана Альвареса.

Месси возглавляет список бомбардиров чемпионата мира наряду с Килианом Мбаппе (пять голов), а Хулиан Альварес располагается сразу за звёздами «ПСЖ» с четырьмя взятиями ворот.

«На протяжении всего турнира Хулиан выглядит невероятно, включая матч вторника против Хорватии, – хвалит 22-летнего нападающего «Манчестер Сити» Месси, цитируемый MEN. – Он борется за каждый мяч, создаёт голевые моменты. Альварес – отличный парень, приятно удививший нас на текущем мундиале. Он заслужил всё это», – заявил 35-летний лидер сборной Аргентины.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Манчестер Сити Сборная Аргентины ПСЖ Хулиан Альварес
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АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
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