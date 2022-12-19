Рианчо — о финале ЧМ-2022: «Это был очень эмоциональный матч»

Экс-наставник столичного «Спартака» Рауль Рианчо высказался о решающем матче катарского чемпионата мира.

«Это был очень эмоциональный матч. Просто грандиозный матч. Мы увидели противостояние двух лидеров, которые вывели свои команды в гранд-финал», — приводит слова испанского специалиста издание «РБ Спорт».

Напомним, что финал мундиаля завершился со счётом 3:3, а в серии послематчевых ударов южноамериканцы оказались сильнее, выиграв 4:2. Аргентина в третий раз в истории стала чемпионом мира, а Лионель Месси, Эмилиано Мартинес и Энцо Фернандес забрали награды лучшего игрока, вратаря и молодого футболиста соответственно. Килиан Мбаппе стал лишь вторым автором хет-трика в финале мировых первенств.