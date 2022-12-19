Селюк: «Российским клубам не стоит смотреть на тех, кто играл на чемпионате мира»

Известный футбольный агент Дмитрий Селюк оценил вероятность перехода игроков, выступавших на чемпионате мира в Катаре, в российские клубы.

По мнению агента, клубам РПЛ сейчас не стоит гнаться за футболистами сборных, ярко проявивших себя на мундиале, так как цена на них будет сильно завышена.

«Те, кто играл на чемпионате мира сейчас просто стоят гораздо дороже. Нужно смотреть и искать хороших игроков. Сейчас не стоит смотреть на тех, кто играл на чемпионате мира», — приводит слова Селюка Metaratings.

Также Селюк отметил, что целью таких игроков является не Россия, а европейские топ-чемпионаты.

Напомним, мировое первенство завершилось вчера, 18 декабря, финальным матчем между Аргентиной и Францией. Свою первую победу на мундиале спустя 36 лет одержала южноамериканская сборная, одолевшая «трёхцветных» в серии послематчевых пенальти (3:3, 4:2 — пен).