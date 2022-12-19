Роналдо отреагировал на то, что Месси стал чемпионом мира

Легендарный бразильский нападающий Роналдо отреагировал на триумф сборной Аргентины в Катаре. В финальном матче чемпионата мира – 2022 южноамериканцы одолели Францию.

«Игра Месси ставит в тупик любого соперника. Я знаю, что многие люди болели именно за Лео в этом финале. Это прощание, которое он заслужил. Он был не только звездой этого мундиаля, Месси – лучший в целой эпохе», - гласит сообщение «Зубастика» в социальных сетях.

Финальный поединок завершился результативной ничьей со счетом 3:3. В активе Месси два забитых мяча, один из которых – с 11-метровой отметки. В серии послематчевых пенальти подопечные Лионеля Скалони одолели французов – 4:2.