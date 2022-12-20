Баженов считает, что если бы не Мбаппе, то финал ЧМ-2022 был бы самым скучным

Менеджер «Спартака» по игрокам в аренде Никита Баженов оценил вклад нападающего сборной Франции Килиана Мбаппе в сохранение интриги финального матча ЧМ-2022 с Аргентиной (3:3, 2:4 по пен.)

«Если бы не Мбаппе, это был бы один из самых унылых финалов. Аргентина просто обыграла бы Францию 2:0. До 75-й минуты, поверьте, был самый скучный финал», — цитирует Баженова «Чемпионат».

Функционер отметил, что ему не обидно за Мбаппе, ведь в финале всегда побеждает сильнейший. Баженов считает, что у француза еще все впереди, ведь он уже в 24 года является чемпионом мира.

Мбаппе стал лучшим бомбардиром минувшего мундиаля, забив восемь мячей в семи играх.