Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Матч за 3-е место
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
Финал
Аргентина Аргентина
Франция Франция
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Эмилиано Мартинес: «Нам приятно слышать, что мы не являемся фаворитом матча»

17 Декабря 2022 • 16:34 Комментировать
Аргентина
...
Франция
1 2.92 X 3.00 2 2.92
18.12 18:00

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился своими ожиданиями от финального поединка на ЧМ-2022 против Франции.

«Это безумие, мы начали турнир с поражения от Саудовской Аравии. Для всех это было как холодный душ. Мы улучшили свою игру с тех пор, это был трудный путь. После Саудовской Аравии мы сказали себе, что сделаем все возможное, чтобы сыграть в финале чемпионата мира.

Нам приятно слышать, что мы не являемся фаворитом матча. Но мы не чувствуем себя ниже кого-либо», — сказал Мартинес в интервью для L’Equipe.

Финал мундиаля в Катаре начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Сборная Саудовской Аравии Эмилиано Мартинес
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Кто победит? Получи беспроигрышную ставку 2000 рублей!
АРГЕНТИНА ФРАНЦИЯ
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
17.12.22 в 18:00
Хорватия Хорватия
Марокко Марокко
2.45 3.35 3.10
Видео
18.12.22 в 18:00
Аргентина Аргентина
Франция Франция
2.80 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 17 Декабря
17:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Хорватия - Марокко: прямая трансляция, составы, онлайн - 0:0
17:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Заболевшие игроки сборной Франции вернулись к тренировкам
17:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Колосков: «В матче против Франции марокканцы доминировали на поле»
17:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Мбаппе молод, он продолжит прогрессировать, в этом нет никаких сомнений»
17:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кафельников рассказал, за кого будет болеть в финале ЧМ-2022
17:09 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канте, Погба и Кимпембе приедут завтра на финал чемпионата мира, чтобы поддержать Францию
16:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Усман Дембеле: «Месси заслуживает выиграть чемпионат мира»
16:58 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Скалони: «Финал чемпионата мира станет последним матчем Месси за сборную»
16:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Медведев: «Сегодня я за Ловрена»
16:46 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Льорис высказал мнение о Месси перед финалом ЧМ-2022
16:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кучаев оценил игру Влашича на ЧМ в Катаре
16:42 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кузнецов: «В финале будет очень интересное противостояние»
16:35 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис: «В этом финале у меня симпатия к Аргентине»
16:34 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Эмилиано Мартинес: «Нам приятно слышать, что мы не являемся фаворитом матча»
16:28 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кучаев: Ливакович — лучший вратарь ЧМ, а Модрич — лучший полузащитник мира
Все новости
Рекомендуем