Эмилиано Мартинес: «Нам приятно слышать, что мы не являемся фаворитом матча»

Голкипер сборной Аргентины Эмилиано Мартинес поделился своими ожиданиями от финального поединка на ЧМ-2022 против Франции.

«Это безумие, мы начали турнир с поражения от Саудовской Аравии. Для всех это было как холодный душ. Мы улучшили свою игру с тех пор, это был трудный путь. После Саудовской Аравии мы сказали себе, что сделаем все возможное, чтобы сыграть в финале чемпионата мира.

Нам приятно слышать, что мы не являемся фаворитом матча. Но мы не чувствуем себя ниже кого-либо», — сказал Мартинес в интервью для L’Equipe.

Финал мундиаля в Катаре начнется 18 декабря в 18:00 по московскому времени.