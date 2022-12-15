Роберто Соса: «Дух Марадоны вселился в Месси»

Бывший аргентинский нападающий Роберто Соса, выступавший в итальянских клубах «Удинезе» и «Наполи», внимательно следит за подвигами аргентинской сборной на чемпионате мира, которая после поражения от саудитов в первом же своем матче выиграла уже пять игр, пусть одну из них и в серии пенальти. Аргентинцам остался лишь один шаг до чемпионского титула, и Соса верит, что Месси и компания сделают его.

- Месси играет на высшем уровне уже почти двадцать лет, недавно он принес победу в Кубке Америки, и это тоже важно. Мне кажется, в него вселился дух Марадоны. Мы действительно можем выиграть, - цитирует слова Сосы ITASportPress.