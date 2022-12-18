Мбаппе снова спас сборную Франции и оформил хет-трик

Заканчивается игровое время в матче финала чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции. На 116-й минуте европейцы подали угловой с правого фланга, во второй волне атаки Килиан Мбаппе наносил удар по воротам, и Гонсало Монтиэль локтем остановил полет мяча - снова арбитр указал перстом на точку, 11-метровый удар.

Килиан Мбаппе подошел к мячу и пробил еще раз в левый нижний угол ворот соперника, а вот голкипер на сей раз не угадал. Счет стал 3:3, у Мбаппе сегодня хет-трик.

У Аргентины отличились Лионель Месси (дважды) и Анхель ди Мария.

Почитать текстовую трансляцию можно на LiveResult.ru.