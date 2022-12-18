Линекер: «Поздравляю Аргентину, вы это заслужили»

Бывший английский футболист Гари Линекер поделился своими эмоциями после финального матча катарского мундиаля. Со счётом 4:2 в серии послематчевых пенальти сильнее оказалась сборная Аргентины во главе с её лидером Лионелем Месси. Основное и дополнительное время матча завершились со счётом 3:3.

«Воистину прекрасно. Поздравляю Аргентину, вы это заслужили. Месси это заслужил», - пишет Линекер в соцсетях.

Напомним, победа аргентинцев стала третьей для «альбиселесте» на чемпионатах мира по футболу. И первой после 36-летнего перерыва, во время которого сборной этой страны не удавалось взять заветный трофей.