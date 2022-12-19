Рибери поддержал сборную Франции после поражения в финале ЧМ-2022

Известный экс-полузащитник «Баварии» и сборной Франции Франк Рибери в социальных сетях поддержал французов после поражения в финале катарского мундиаля.

Рибери написал, что дойти до финала и бороться там за победу до самого конца — это прекрасный результат.

«Я знаю, как тяжело и горько проигрывать в финальных матчах, но вам нужно быть сильными. Гордитесь собой и тем, что сделали», - добавил экс-футболист.

Напомним, что французская сборная под шефством Дидье Дешама в финальном поединке катарского чемпионата мира в серии пенальти уступила Аргентина. Франция упустила шанс на втором мундиале кряду выиграть титул.