Тарханов сравнил игру Роналду на ЧМ-2018 и выступление Месси на ЧМ-2022

Бывший главный тренер грозненского «Терека» Александр Тарханов сравнил выступление португальца Криштиану Роналду и игру аргентинца Лионеля Месси на чемпионатах мира 2018 и 2022 годов.

«Месси этот турнир провёл лучше, чем чемпионат в России, а Роналду – наоборот», - приводит слова Тарханова Vprognoze.ru.

Национальная сборная Португалии вылетела с катарского соревнования на стадии четвертьфинала, уступив сенсационным марокканцам.

А вот южноамериканский коллектив и его главная звезда Лионель Месси, обыграв в финале команду Франции по пенальти со счётом 4:2 (3:3 в преддверии серии), стал чемпионом мира.