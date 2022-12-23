Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

В ФИФА заявили, что на мундиале в Катаре не было договорных матчей

23 Декабря 2022 • 23:59 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

«Ни один из 64 матчей чемпионата мира в Катаре не являлся договорным», - докладывает официальный сайт ФИФА. До, во время и после турнира эксперты организации проанализировали подозрительные эпизоды в матчах турнира и ставки в легальных букмекерских компаниях. Ни в одном из эпизодов в организации не нашли свидетельств «договорняков».

В финале катарского мундиаля встретились сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время победителя не выявило – 3:3, в серии пенальти оказались сильнее аргентинцы – 4:2. Впервые с 1986 года «альбиселесте» взяли заветный трофей чемпионов мира. Турнир проходил с 18 ноября по 20 декабря.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
ФИФА Чемпионат Мира
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (2)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Alex1972
24 Декабря 2022 в 00:13
Ясен пень... Все "договорняки" проходили через ФИФА... Хе-хе..
KLINSMANN
24 Декабря 2022 в 00:30
Конкуренции они не потерпят!))
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 24 Декабря
00:19 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Дель Боске высказался о новом тренере сборной Испании
00:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ди Мария сделал татуировку в честь победы на чемпионате мира 1
00:03 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Конте — о промахе Кейна в матче против сборной Франции: «Футбол бывает таким»
23 Декабря
23:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
В ФИФА заявили, что на мундиале в Катаре не было договорных матчей 2
23:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри: «Месси — лучший игрок всех времён» 1
22:59 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри: «Энрике заслужил большего на чемпионате мира»
22:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Марциняк: «Я видел, как потрясен Мбаппе»
22:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Марциняк: «Многие футболисты прислали мне поздравления»
22:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сунесс раскритиковал поведение Эмилиано Мартинеса 1
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Педри: «Я давно пережил произошедшее на ЧМ-2022»
21:37 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Лисандро Мартинес рассказал, что для Аргентины значит чемпионский титул
21:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии»: «Мусиала – луч надежды для сборной Германии»
21:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Осинькин отметил рост уровня команд из Азии
21:06 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Президент «Баварии» – о ЧМ-2022: «Огромного уважения заслуживает не только Месси, но и Мбаппе» 1
20:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси предложили огромные деньги за накидку с церемонии ЧМ-2022 3
Все новости
Рекомендуем