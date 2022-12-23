В ФИФА заявили, что на мундиале в Катаре не было договорных матчей

«Ни один из 64 матчей чемпионата мира в Катаре не являлся договорным», - докладывает официальный сайт ФИФА. До, во время и после турнира эксперты организации проанализировали подозрительные эпизоды в матчах турнира и ставки в легальных букмекерских компаниях. Ни в одном из эпизодов в организации не нашли свидетельств «договорняков».

В финале катарского мундиаля встретились сборные Аргентины и Франции. Основное и дополнительное время победителя не выявило – 3:3, в серии пенальти оказались сильнее аргентинцы – 4:2. Впервые с 1986 года «альбиселесте» взяли заветный трофей чемпионов мира. Турнир проходил с 18 ноября по 20 декабря.