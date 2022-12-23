Осинькин отметил рост уровня команд из Азии

Рулевой самарских «Крыльев Советов» Игорь Осинькин похвалил азиатский футбол и заявил, что азиатский отбор на чемпионат мира по футболу выглядит уже не таким лёгким, каким мог показаться раньше.

«В последнее время всё изменилось, команды прогрессируют», - цитирует Осинькина Metaratings.

Специалист назвал сборные Саудовской Аравии, Японии, Южной Кореи, Австралии, которые не просто «отбывали номер» на катарском мундиале, а выходили из группы или были к этому близки, как сборная Ирана и те же саудовцы.

Будущее РФС решится 27 декабря. В этот день станет известно, останется ли национальный футбольный союз в УЕФА или станет новым участником АФК.