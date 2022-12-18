Ловрен считает Францию фаворитом финала чемпионата мира

Защитник «Зенита» и сборной Хорватии Деян Ловрен назвал фаворита финального матча чемпионата мира, в котором встретятся Аргентина и Франция.

По мнению Ловрена, чья сборная в полуфинале турнира была разгромлена Аргентиной (0:3), французы имеют больше шансов на успех в предстоящей встрече. Отметим, что «трёхцветные» выигрывали мундиаль четыре года назад в России. Южноамериканская сборная, в свою очередь, не знает побед на чемпионатах мира с 1986 года.

«Думаю, что Франция – фаворит. Но они уже выигрывали четыре года назад, посмотрим, что Аргентина сможет им противопоставить», — приводит слова Ловрена «Матч ТВ».

Матч Аргентина — Франция состоится сегодня, 18 декабря. Начало — в 18:00 по московскому времени.