Червиченко: «Месси - что-то между божественным и человеческим»

Экс-президент московского «Спартака» Андрей Червиченко поделился эмоциями после финала чемпионата мира по футболу в Катаре. Накануне сборная Аргентины обыграла французов в серии послематчевых пенальти – 4:2.

«Месси - даже не король, а что-то между божественным и человеческим. Где-то посередине», - цитирует Червиченко «Чемпионат».

Основное и дополнительное время встречи завершилось ничьей – 3:3. На счету Месси – дубль, а после матча аргентинца признали лучшим игроком матча.

Отметим, что сегодняшний трофей чемпиона мира стал для Месси первым в карьере. Игрок участвует в мировых первенствах с 2006 года с чемпионата мира в Германии, это была его пятая поездка на мундиаль.