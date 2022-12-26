Баринов назвал главное футбольное событие уходящего года

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов назвал главное футбольное событие уходящего 2022 года.

По мнению Баринова, главным событием года стал чемпионат мира, проходивший с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Напомним, победителем мундиаля стала сборная Аргентины, которая одолела в финале Францию (3:3, 4:2 — пен).

«Чемпионат мира был ярким, с очень интересными матчами, сюжетными поворотами и ярким финалом! Не помню такого финала, хоть и говорят, что что-то похожее уже было», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Лучшим же игроком прошедшего турнира был признан аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший семь голов в семи встречах.