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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баринов назвал главное футбольное событие уходящего года

26 Декабря 2022 • 14:29 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Заслуженный артист России и болельщик «Локомотива» Валерий Баринов назвал главное футбольное событие уходящего 2022 года.

По мнению Баринова, главным событием года стал чемпионат мира, проходивший с 20 ноября по 18 декабря в Катаре. Напомним, победителем мундиаля стала сборная Аргентины, которая одолела в финале Францию (3:3, 4:2 — пен).

«Чемпионат мира был ярким, с очень интересными матчами, сюжетными поворотами и ярким финалом! Не помню такого финала, хоть и говорят, что что-то похожее уже было», — цитирует Баринова «Спорт-Экспресс».

Лучшим же игроком прошедшего турнира был признан аргентинский нападающий Лионель Месси, забивший семь голов в семи встречах.   

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Валерий Баринов
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