Месси: «Бог собирался дать мне этот трофей»

Лидер сборной Аргентины и один из главных героев финального матча на мундиале в Катаре Лионель Месси прокомментировал победу своей команды над французами. Исход игры решился в серии пенальти, где точнее оказались игроки «альбиселесте» - 4:2. Месси впервые в своей карьере завоевал титул чемпиона мира по футболу.

«Бог собирался дать мне этот трофей, у меня было ощущение, что это произойдёт. Посмотрите как прекрасен этот кубок. Мы много страдали, но мы справились», - цитирует Месси TyC Sports.

В сегодняшнем матче против сборной Франции Месси отметился дублем. В основное время он реализовал пенальти, а в дополнительное поразил ворота сборной Франции с игры.

Сборная Аргентины завоевала главный трофей в мировом футболе 36 лет спустя.