Овечкин: «Я счастлив увидеть, как Месси осуществил мечту»

Знаменитый хоккеист Александр Овечкин рассказал об эмоциях во время просмотра финала ЧМ-2022.

«Я очень волновался. Конечно, все знают, что Месси — мой любимый игрок, и я счастлив увидеть, как он наконец осуществил мечту и выиграл чемпионат мира. Для него это очень важно, и я рад за него», — цитирует капитана «Вашингтона» Associated Press.

Напомним, что главный поединок катарского мундиаля закончился драматичной победой Аргентины в серии послематчевых пенальти после ничьи со счётом 3:3 в основное и дополнительное время. Лионель Месси был признан лучшим игроком турнира.