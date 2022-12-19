Роналду не поздравил Месси с победой на чемпионате мира

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал чемпионата мира – 2022. В решающем поединке мундиаля встречались сборные Аргентины и Франции. Южноамериканцы отпраздновали победу в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3.

Португальский форвард Криштиану Роналду, который вылетел с Португалией на стадии ¼ финала, так и не поздравил Лионеля Месси и Аргентину с триумфом в Катаре.

35-летний Месси стал лучшим футболистом турнира. На счету аргентинской суперзвезды семь забитых мячей и три результативные передачи в семи играх. В финальном матче Лео отметился двумя голами и реализованным пенальти в послематчевой серии.

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