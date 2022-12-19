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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Роналду не поздравил Месси с победой на чемпионате мира

19 Декабря 2022 • 23:55 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

В воскресенье, 18 декабря, состоялся финал чемпионата мира – 2022. В решающем поединке мундиаля встречались сборные Аргентины и Франции. Южноамериканцы отпраздновали победу в серии пенальти – 4:2. Игровое время завершилось вничью со счетом 3:3.

Португальский форвард Криштиану Роналду, который вылетел с Португалией на стадии ¼ финала, так и не поздравил Лионеля Месси и Аргентину с триумфом в Катаре.

35-летний Месси стал лучшим футболистом турнира. На счету аргентинской суперзвезды семь забитых мячей и три результативные передачи в семи играх. В финальном матче Лео отметился двумя голами и реализованным пенальти в послематчевой серии.

Чемпион мира Месси побил впечатляющий рекорд Роналду

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Сборная Аргентины
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Манчестерский Иппатий
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