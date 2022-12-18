Мбаппе забил три гола в финалах ЧМ, повторив мировой рекорд

Звезда сборной Франции Килиан Мбаппе повторил мировой рекорд по количеству забитых мячей в финалах чемпионатов мира. Теперь у него три забитых гола, пишет Opta.

Столько же голов в финальных матчах мундиалей забивали бразильцы Вава и Пеле, англичанин Джефф Хёрст и француз Зинедин Зидан.

По итогам двух таймов в финальном матче чемпионата мира в Катаре ничья – 2:2. Сначала сборная Аргентины уверенно вела – 2:0, но ближе к концу второго тайма Килиан Мбаппе своим дублем сравнял счёт. А ещё в самом конце второго тайма фантастический сейв Уго Льориса после удара Лионеля Месси перевёл игру в дополнительное время.

Текстовую трансляцию самых интересных моментов встречи проводит портал Liveresult.ru.