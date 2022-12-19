​Дзанетти не стал выбирать между Месси и Марадоной

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Дзанетти высказался насчёт успеха сборной на чемпионате мира.

«Ребята подарили нам отличные эмоции, особенно потому, что мы так долго этого ждали. Они увенчали мечту миллионов аргентинцев по всему миру.

Это был потрясающий финал. Нам пришлось попереживать, потому что Франция смогла отреагировать. Сэйв Мартинеса оказался решающим.

Кто круче, Марадона или Месси? Мне не нравится это сравнение. Мы должны просто радоваться тому, что лучшими футболистами в истории являются аргентинцы», - сказал Дзанетти в интервью La Gazzetta Dello Sport.