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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Дзанетти не стал выбирать между Месси и Марадоной

19 Декабря 2022 • 18:32 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный в прошлом аргентинский футболист Хавьер Дзанетти высказался насчёт успеха сборной на чемпионате мира.

«Ребята подарили нам отличные эмоции, особенно потому, что мы так долго этого ждали. Они увенчали мечту миллионов аргентинцев по всему миру.

Это был потрясающий финал. Нам пришлось попереживать, потому что Франция смогла отреагировать. Сэйв Мартинеса оказался решающим.

Кто круче, Марадона или Месси? Мне не нравится это сравнение. Мы должны просто радоваться тому, что лучшими футболистами в истории являются аргентинцы», - сказал Дзанетти в интервью La Gazzetta Dello Sport.

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Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Хавьер Дзанетти Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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NOBODY
19 Декабря 2022 в 18:36
Мы должны просто радоваться тому, что лучшими футболистами в истории являются аргентинцы», - сказал Дзанетти в

сказал аргентинец...

ты спроси у бразильцев, кто лучший...
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