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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Дибала рассказал о совете Мартинеса перед исполнением пенальти в матче с Францией

21 Декабря 2022 • 15:40 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Нападающий сборной Аргентины Пауло Дибала прокомментировал свой одиннадцатиметровый удар в серии послематчевых пенальти в матче с Францией (3:3, 4:2 по пен.).

Дибала рассказал журналисту Альфредо Педулле о том, что исполнил пенальти по центру по совету своего партнера голкипера Эмилиано Мартинеса. По словам футболиста, он понимал, что вышел специально под серию пенальти, поэтому должен быть полностью сконцентрирован.

Игрок признался, что хотел пробить в угол, но Мартинес сказал, что их вратарь сейчас прыгнет, поэтому нужно бить в центр.

Напомним, сборная Аргентины победила Францию в финале чемпионата мира – 2022 и завоевала Кубок мира.

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Евро-Футбол.Ру,
Рома Сборная Аргентины Сборная Франции Пауло Дибала Эмилиано Мартинес Астон Вилла
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