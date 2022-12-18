Месси возглавил гонку бомбардиров на чемпионате мира в Катаре

Лидер сборной Аргентины Лионель Месси реализовал пенальти и возглавил гонку бомбардиров на чемпионате мира в Катаре. У аргентинской звезды – уже шесть голов на турнире, а больше шести на катарском мундаиле пока не забивал никто.

Ближайшие преследователи Месси – его сегодняшние оппоненты из сборной Франции – Килиан Мбаппе (пять голов) и Оливье Жиру (четыре гола). Отметим, четыре забитых мяча и у партнёра Месси по команде – форварда «альбиселесте» Хулиана Альвареса.

Финал чемпионата мира по футболу в Катаре в самом разгаре. После получаса игры ведёт команда Аргентины – 2:0. Не упустите самые сочные моменты финальной встречи в текстовой трансляции от портала Liveresult.ru.