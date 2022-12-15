Варан: «В финале чемпионата мира не будет никакого фаворита»

Защитник сборной Франции Рафаэль Варан поделился ожиданиями от финала чемпионата мира, где команда Дидье Дешама встретится с Аргентиной.

«В финале чемпионата мира не будет никакого фаворита. Это большая игра с огромным давлением. Нам предстоит принять участие в невероятном матче», – цитирует защитника испанское издание Marca.

Напомним, Варан ранее выиграл чемпионат мира в 2018 году. В финальном матче мундиаля в России французы обыграли сборную Хорватии, которая в этот раз вылетела в полуфинале от Аргентины.

Варан сыграл 5 матчей на этом чемпионате мира, где не отметился ни одним результативным действием.