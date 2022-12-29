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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Супруга ди Марии поставила Рами на место

29 Декабря 2022 • 21:26 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Одиннадцать дней уже прошло с финала чемпионата мира, а игроки аргентинских и французских сборных продолжают выяснять, кто что у кого украл. О перепалке между Адилем Рами и Анхелем ди Марией мы уже сообщали, аргентинец предложил Рами не плакать, после чего тот принялся, что называется, «троллить» оппонента, выложив несколько фотографий с плачущим ди Марией. «Ты заставишь меня плакать, Анхель?», вопрошал Рами в соцетях. Ответила ему супруга ди Марии, Хорхелина Кардосо:

- Да, Анхель может заставить людей плакать, не сомневайся - он обращается с женщиной как настоящий джентльмен и он забивает в финале чемпионата мира, - написала супруга ди Марии. 

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции Анхель Ди Мария Адиль Рами
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