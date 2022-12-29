Супруга ди Марии поставила Рами на место

Одиннадцать дней уже прошло с финала чемпионата мира, а игроки аргентинских и французских сборных продолжают выяснять, кто что у кого украл. О перепалке между Адилем Рами и Анхелем ди Марией мы уже сообщали, аргентинец предложил Рами не плакать, после чего тот принялся, что называется, «троллить» оппонента, выложив несколько фотографий с плачущим ди Марией. «Ты заставишь меня плакать, Анхель?», вопрошал Рами в соцетях. Ответила ему супруга ди Марии, Хорхелина Кардосо:

- Да, Анхель может заставить людей плакать, не сомневайся - он обращается с женщиной как настоящий джентльмен и он забивает в финале чемпионата мира, - написала супруга ди Марии.