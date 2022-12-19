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АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Месси признавался игроком матча на всех стадиях чемпионата мира в Катаре

19 Декабря 2022 • 01:23 Комментировать (1)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Один из лучших футболистов современности и лидер сборной Аргентины Лионель Месси установил ещё одно необычное достижение.

Вчера в финальном матче на чемпионате мира в Катаре он был признан лучшим игроком встречи. Но до этого Месси получал этот приз и в матче группового этапа на катарском мундиале, и в игре 1/8 финала против сборной Австралии, и в четвертьфинальном матче против сборной Нидерландов. В полуфинальной встрече со сборной Хорватии Месси также был признан лучшим на поле. Получается, он становился лучшим игроком во встрече на каждой стадии турнира.

Лионель Месси стал вторым бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив семь мячей. Всего на гол он отстал от своего одноклубника Килиана Мбаппе, который забил на минувшем мундиале восемь голов.

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Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Сборная Аргентины
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Комментарии (1)
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Alex1972
19 Декабря 2022 в 02:19
Ну это по блату... От катарцев... А-ха-ха-ха..
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Сегодня, 19 Декабря
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