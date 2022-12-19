Месси признавался игроком матча на всех стадиях чемпионата мира в Катаре

Один из лучших футболистов современности и лидер сборной Аргентины Лионель Месси установил ещё одно необычное достижение.

Вчера в финальном матче на чемпионате мира в Катаре он был признан лучшим игроком встречи. Но до этого Месси получал этот приз и в матче группового этапа на катарском мундиале, и в игре 1/8 финала против сборной Австралии, и в четвертьфинальном матче против сборной Нидерландов. В полуфинальной встрече со сборной Хорватии Месси также был признан лучшим на поле. Получается, он становился лучшим игроком во встрече на каждой стадии турнира.

Лионель Месси стал вторым бомбардиром чемпионата мира в Катаре, забив семь мячей. Всего на гол он отстал от своего одноклубника Килиана Мбаппе, который забил на минувшем мундиале восемь голов.