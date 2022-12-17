Корнеев не видит Месси в роли тренера

Бывший футболист «Барселоны» Игорь Корнеев не видит Лионеля Месси в качестве будущего тренера футбольной команды - по его словам, он надеется, что Месси станет футбольным функционером более высокого уровня, возможно, как Луиш Фигу, который получил высокую должность в ФИФА. Корнеев считает, что Месси также может замахнуться на что-то подобное в своем пост-игровом будущем.

- Честно говоря, не вижу Месси в роли тренера, вижу его в роли более масштабного функционала: президент клуба, глава федерации. Это позиции очень крупные, например, президент ФИФА. Они подходят под его статус, - прозвучали слова Корнеева в эфире телеканала «Матч ТВ».