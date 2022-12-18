Гризманн играл в каждом из 75 последних матчей сборной Франции

Антуан Гризманн является очень важным игроком для сборной Франции. Он принимал участие в каждом из 75 последних матчей своей национальной команды.

В последний раз сборная Франции проводила матч, в котором Антуан Гризманн не участвовал, ещё 13 июня 2017 года. Тогда французы обыграли англичан в товарищеском матче (3:2), а Гризманн просидел 90 минут на скамейке для запасных.

Отметим, что Антуан Гризманн в настоящий момент в сборной Франции играет не в нападении, а на позиции атакующего полузащитника.

Следить за финалом чемпионата мира между сборными Аргентины и Франции можно в текстовой трансляции, которая проходит на портале LiveResult.