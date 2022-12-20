Габулов: «На ЧМ-2022 Месси был бесподобен»

Бывший голкипер столичного «Динамо» Владимир Габулов назвал Лионеля Месси лучшим футболистом катарского чемпионата мира.

«Лучшим игроком чемпионата мира можно называть только одного футболиста — Месси. На этом первенстве он был бесподобен. Он проявил свои лучшие качества: индивидуальное мастерство, харизма, подсказ своим партнёрам. Лионель объединил коллектив, это очень важный фактор», — цитирует Габулова издание «Чемпионат». По мнению экс-вратаря российской сборной, Месси в каждом матче турнира показывал себя с лучшей стороны.

Напомним, что форвард «Пари Сен-Жермен» взял «Золотой мяч» лучшему игроку турнира, став вторым бомбардиром ЧМ-2022 с семью голами в семи матчах.