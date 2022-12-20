Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Габулов: «На ЧМ-2022 Месси был бесподобен»

20 Декабря 2022 • 22:31 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший голкипер столичного «Динамо» Владимир Габулов назвал Лионеля Месси лучшим футболистом катарского чемпионата мира.

«Лучшим игроком чемпионата мира можно называть только одного футболиста — Месси. На этом первенстве он был бесподобен. Он проявил свои лучшие качества: индивидуальное мастерство, харизма, подсказ своим партнёрам. Лионель объединил коллектив, это очень важный фактор», — цитирует Габулова издание «Чемпионат». По мнению экс-вратаря российской сборной, Месси в каждом матче турнира показывал себя с лучшей стороны.

Напомним, что форвард «Пари Сен-Жермен» взял «Золотой мяч» лучшему игроку турнира, став вторым бомбардиром ЧМ-2022 с семью голами в семи матчах.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Лионель Месси Владимир Габулов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 20 Декабря
23:30 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Близкий к Роналду журналист снова «уколол» Месси
23:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин сравнил себя с Буну
23:26 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сёмин: «Саудовская Аравия и Марокко меня удивили»
23:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мартинес на параде сборной Аргентины получил куклу с фото Мбаппе
23:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Корнеев – об аргентинцах: «Около ста тысяч человек взяли кредиты, чтобы просто приехать»
23:10 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Сборную Марокко горячо встретили на родине
23:02 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Канчельскис уверен, что лучшим игроком ЧМ в Катаре является Мбаппе
22:55 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Шунин: «Думаю, никто не поспорит, что Мартинес – лучший»
22:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Источник: Бензема обвинил Дешама в двойных стандартах
22:45 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Нигматуллин недоволен судьями на прошедшем чемпионате мира
22:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Кормильцев назвал главное разочарование ЧМ-2022
22:44 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Ван Галь готов возглавить сборную Португалии слухи
22:31 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Габулов: «На ЧМ-2022 Месси был бесподобен»
22:25 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Власти Аргентины эвакуируют сборную из-за большого скопления фанатов
22:24 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Французские СМИ рассказали, сколько зарабатывает Дешам в сборной Франции
Все новости
Рекомендуем