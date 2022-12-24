Малафеев – о поведении Мартинеса: «Он поймал кураж»

Бывший российский голкипер Вячеслав Малафеев объяснил поведение голкипера сборной Аргентины Эмилиано Мартинеса. Забавный эпизод случился на церемонии награждения после финального матча со сборной Франции. Получив награду лучшему вратарю чемпионата мира, он приложил её к своему паху.

«Я увидел кураж. Он поймал его — и только это может все оправдать», - цитирует Малафеева «Спорт-Экспресс».

Как добавил Малафеев, сам он будет поскромнее Мартинеса, но осуждать его за это нельзя, ведь эти эмоции скорее всего помогли его команде взять заветный Кубок мира.

Эмилиано Мартинес был признан самым лучшим голкипером катарского мундиаля.