Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022

Поклонники сборной Франции не согласны с поражением своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре и хотят увидеть переигровку финального матча против Аргентины.

Фанаты «трёхцветных» создали петицию на сайте MesOpinions, в которой требуют провести повторный поединок против южноамериканцев. Авторы призывают организовать еще один финал ссылаясь на «продажное судейство». Петицию на текущий момент подписали почти 200 тысяч человек.

Напомним, что Франция потерпела поражение от Аргентины в серии послематчевых пенальти – 2:4. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.