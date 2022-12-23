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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Во Франции требуют переиграть финал ЧМ-2022

23 Декабря 2022 • 11:35 Комментировать (2)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Поклонники сборной Франции не согласны с поражением своей национальной команды на чемпионате мира в Катаре и хотят увидеть переигровку финального матча против Аргентины.

Фанаты «трёхцветных» создали петицию на сайте MesOpinions, в которой требуют провести повторный поединок против южноамериканцев. Авторы призывают организовать еще один финал ссылаясь на «продажное судейство». Петицию на текущий момент подписали почти 200 тысяч человек.

Напомним, что Франция потерпела поражение от Аргентины в серии послематчевых пенальти – 2:4. Игровое время поединка завершилось вничью со счетом 3:3.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Аргентины Сборная Франции
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Комментарии (2)
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One Live
23 Декабря 2022 в 11:48
Судейки свистели в сторону Аргентины с первого матча! Столько сомнительных пенальти никому не ставили))
Если бы Юве ставили такие бы пенальти в серии А, то тут такой вой стоял бы на сайте)))
overkill666
23 Декабря 2022 в 11:41
не позоролись бы... нормальное судейство было.
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