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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Широков: «Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой»

21 Декабря 2022 • 21:30 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший футболист российской сборной Роман Широков подвёл свой итог противостоянию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи — Месси или Роналду. Португалец играл за счёт великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает всё за счёт техники. Ответ же — Месси или Роналду — наверное, можно дать такой: Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой», — приводит слова экс-хавбека многих клубов РПЛ издание «РБ Спорт».

По мнению победителя Кубка УЕФА, Криштиану не может принять своё старение из-за своего большого уровня. Широков считает, что главной дуэлью следующей эпохи станет противостояние Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Именно из-за разницы эпох эксперт отказался делать выбор между Месси и Диего Марадоной.

Напомним, что на катарском чемпионате мира Лионель был признан лучшим игроком турнира, забив семь мячей и взяв долгожданный титул. Роналду со своей командой вылетел на четвертьфинальной стадии, отметившись лишь одним голом.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Лионель Месси Роман Широков
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