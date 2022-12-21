Широков: «Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой»

Бывший футболист российской сборной Роман Широков подвёл свой итог противостоянию Лионеля Месси и Криштиану Роналду.

«Сейчас было противостояние в рамках этой эпохи — Месси или Роналду. Португалец играл за счёт великолепной физики, которую поддерживал на протяжении 20 лет. Но как только скорость ушла, стало тяжело. А Месси умный игрок, делает всё за счёт техники. Ответ же — Месси или Роналду — наверное, можно дать такой: Роналду — европейский король эпохи, Месси — мировой», — приводит слова экс-хавбека многих клубов РПЛ издание «РБ Спорт».

По мнению победителя Кубка УЕФА, Криштиану не может принять своё старение из-за своего большого уровня. Широков считает, что главной дуэлью следующей эпохи станет противостояние Килиана Мбаппе и Эрлинга Холанна. Именно из-за разницы эпох эксперт отказался делать выбор между Месси и Диего Марадоной.

Напомним, что на катарском чемпионате мира Лионель был признан лучшим игроком турнира, забив семь мячей и взяв долгожданный титул. Роналду со своей командой вылетел на четвертьфинальной стадии, отметившись лишь одним голом.