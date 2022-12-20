Месси признан спортсменом года по версии BBC Sports

35-летний аргентинский нападающий Лионель Месси, который стал чемпионом мира на мундиале в Катаре, начал собирать индивидуальные награды по итогам 2022 года. Форвард был признан лучшим спортсменом года по версии BBC Sports.

Месси стал лучшим футболистом чемпионата мира – 2022, завершившегося в минувший уик-энд. На этом турнире нападающий принял участие в семи поединках, в которых отметился семью забитыми мячами и тремя голевыми передачами.

Аргентина в третий раз в истории завоевала титул чемпиона мира. В финальном матче подопечные Лионеля Скалони победили Францию (3:3, 4:2 по пенальти).