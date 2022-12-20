Нигматуллин недоволен судьями на прошедшем чемпионате мира

Экс-голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин не в восторге от судейства на прошедшем чемпионате мира в Катаре.

«Крайне недоволен судьями. Чемпионат судейских ошибок и скандалов», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Он добавил, что ошибок не становится меньше даже несмотря на работу системы VAR, и они продолжают влиять на результат матчей.

Ранее судей на мундиале раскритиковал другой бывший российский футболист Андрей Канчельскис.

Чемпионат мира в Катаре завершился в минувшее воскресенье. Спустя 36 лет трофей вернулся в Аргентину, Лионель Месси впервые в карьере взял заветный кубок.