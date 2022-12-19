Путин заявил, что смотрел финал ЧМ и поздравил президента Аргентины с победой

Президент России Владимир Путин рассказал, что поздравил президента Аргентины с победой на чемпионате мира – 2022 в Катаре. Путин заявил, что смотрел финальный матч турнира с того момента, когда счет уже был 2:2.

«Я знаю, что Аргентина - это футбольная страна. Там люди, действительно, очень трепетно относятся к этому, любят своих игроков, в том числе, ведущих. И думаю, что они заслужили эту победу» — передает слова Путина «РИА Новости».

Глава страны отметил, что после матча не смог удержаться и позвонил президенту Аргентины Альберто Фернандесу, чтобы поздравить его с победой.

Напомним, сборная Аргентины одолела в финале мундиаля Францию (3:3, 4:2 по пен.).