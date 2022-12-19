Ещенко: «Не смотрел финал ЧМ — ехал в поезде»

Бывший «спартаковец» Андрей Ещенко рассказал, что ему не удалось посмотреть финальный матч катарского мундиаля, так как в этом время он ехал в поезде.

«Если честно, я не смотрел вчера финал чемпионата мира — ехал в поезде», - рассказал Ещенко «Чемпионату».

Откуда и куда двигался его состав, он не уточнил, однако посмотреть результативный матч ему удавалось лишь отрывками. Вероятно, из-за того, что при движении в поезде соединение с Интернетом периодически пропадает.

Вчера сборные Аргентины и Франции забили шесть голов в основное и дополнительное время финала (3:3), а после выдали драматичную серию пенальти, в которой игроки «альбиселесте» оказались точнее – 4:2.