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Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

Баженов назвал главное разочарование мундиаля в Катаре

22 Декабря 2022 • 19:53 Комментировать
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Бывший спартаковец Никита Баженов назвал главное разочарование чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Разочаровало, что сборной России не дали шанса побороться за выход на чемпионат мира», - цитирует Баженова «Чемпионат».

Больше экс-нападающий «красно-белых» ничего не назвал и ответил, что иных разочарований ему мундиаль в Катаре не принёс.

«Нужно было поражение Аргентины, вот тогда бы я точно разочаровался», - добавил Баженов.

Сборная России должна была сыграть с командой Польши 24 марта 2022 года, но стыковой матч отменили из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении РФС.

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Евро-Футбол.Ру,
Чемпионат Мира Никита Баженов
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