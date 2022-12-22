Баженов назвал главное разочарование мундиаля в Катаре

Бывший спартаковец Никита Баженов назвал главное разочарование чемпионата мира по футболу в Катаре.

«Разочаровало, что сборной России не дали шанса побороться за выход на чемпионат мира», - цитирует Баженова «Чемпионат».

Больше экс-нападающий «красно-белых» ничего не назвал и ответил, что иных разочарований ему мундиаль в Катаре не принёс.

«Нужно было поражение Аргентины, вот тогда бы я точно разочаровался», - добавил Баженов.

Сборная России должна была сыграть с командой Польши 24 марта 2022 года, но стыковой матч отменили из-за санкций УЕФА и ФИФА в отношении РФС.