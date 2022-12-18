​Месси установил капитанский рекорд чемпионатов мира

В воскресенье вечером в финале чемпионата мира играют сборные Аргентины и Франции. Звёздный аргентинский нападающий Лионель Месси установил ряд рекордов, в частности стал первым, кто забивал на всех стадиях мундиалей.

Кроме того, Лионель Месси установил капитанский рекорд. Ранее никто не проводил на чемпионатах мира 19 матчей в качестве капитана. На этот факт обращает внимание телеграм-канал K/On/Off.

Следить за матчем между сборными Аргентины и Франции можно в текстовой трансляции. После первого тайма аргентинцы лидируют со счётом 2:0. Авторами голов стали Лионель Месси и Анхель ди Мария.