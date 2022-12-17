Экс-игрок ЦСКА Гусев: «В Аргентине есть футболист, который может из ничего сделать результат»

Экс-футболист ЦСКА Ролан Гусев высказался в преддверии финального матча чемпионата мира Аргентина – Франция.

«Мне кажется, французы — более сбалансированная команда, и по именам она все-таки сильнее, но это финал, и в Аргентине есть футболист, который может из ничего сделать результат. Поэтому сложно предсказать победителя», — цитирует Гусева «Все Про Спорт»

При этом эксперт заявил, что хотел бы увидеть победу Лионеля Месси на мундиале, ведь он заслужил стать чемпионом мира.

Сборная Аргентины сыграет с Францией в финале ЧМ-2022 завтра, 18 декабря, стартовый свисток должен прозвучать в 18:00 по мск.