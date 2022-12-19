Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о победе сборной Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

- Каким вам запомнился финал?

- Это один из лучших финалов, что я видел. Была интрига на протяжении всей игры и много забитых мячей. В 1994 году бразильцы выиграли у Италии по пенальти, не забив с игры, и никакого футбола в том матче не было. А вчера игра смотрелась до последней секунды.

- Кто для вас лучший игрок финала?

- Если брать в целом, аргентинцы очень здорово сыграли против Мбаппе полтора тайма. Они вообще ничего ему не дали. Месси тогда выделялся. Но после того, как Мбаппе забил два мяча, стало понятно, что его можно по этой игре сравнить даже с Месси. Оба футболиста выглядели настоящими лидерами своих команд. Оба заслуживали звание чемпиона мира. Даже на награждении один получил «Золотую бутсу», а второй - был признан лучшим футболистом турнира. Лавры они разделили пополам.

- Удивлены, что Франция так слабо начала финальный матч? Лидеров не было видно.

- Команда играет настолько, насколько ей позволяют. Аргентинцы ничего не дали сделать. Мбаппе вообще не было видно. В первом тайме он с мячом раз пять только встретился. И всегда рядом оказывался даже не один соперник, а два, иногда три. Потом французы начали заменять лидеров. Даже забивных нападающих, как Жиру. Он один из лучших, много забивал на турнире. Это говорит о многом. Поэтому аргентинцы по делу забили два мяча. Я думал, что Франции ничего не светит, тем более что аргентинцы могут играть на удержание. А что случилось дальше, это даже придумать нельзя. Лучше всякого фильма.

- Как так получилось, что Франция смогла развернуть игру?

- Сыграло свою роль и то, что соперник рано уверовал в победу. Ну и замены сказались: французы прибавили. А мяч, забитый с пенальти, придал дополнительных сил. В этот момент аргентинцы немного растерялись. Второй мяч ведь был забит минуты через две-три после пенальти. У них была уверенность, что не пропустят и доведут игру до победы. Вот аргентинцы и занервничали.

- Как вам дополнительное время?

- Оно получилось какое-то сумасшедшее. Французы пропустили, а потом даже выиграть могли, спасти игру, когда их футболист вышел один на один. Если бы забил, то это вообще была бы фантастика. Но бог был не на их стороне.

- В серии пенальти кто был фаворитом?

- Самое интересное, что на последних чемпионатах мира французы плохо били пенальти. И они опять это подтвердили.

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- Месси уже заявил, что остается в сборной, хотя говорил, что уйдет. Вы удивлены?

- Ну а почему не остаться? До следующего чемпионата мира четыре года, и за это время может многое измениться. Писали, что Месси хочет уехать играть в Америку. Если туда поедет, это огромные деньги, но уровень того футбола другой. Я бы не загадывал так далеко. Плюс возраст. Я не против, если человек в сорок лет может хорошо играть. Есть еще момент травм. Надо их избежать. Пока Месси везло, и серьезных травм за всю карьеру у него почти не было. От этого многое зависит.

- Месси собрал все возможные награды. Кого считаете более великим: Месси или Марадону?

- Пеле. По регалиям он единственный игрок, который был трехкратным чемпионом мира. Плюс он забил за карьеру столько мячей! Пока никто этой планки не достиг. Он умел все на поле и был командным игроком. Месси к нему очень близко стоит. Он тоже работает на команду, отдает много голевых пасов.

Елена Григорьевская