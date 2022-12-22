Нигматуллин считает, что Мартинеса нельзя выбирать лучшим вратарём 2022 года

Известный в прошлом голкипер Руслан Нигматуллин считает, что Эмилиано Мартинес не заслужил приз вратарю 2022 года, несмотря на то, что на чемпионате мира в Катаре он всё таки был признан лучшим.

«Не заслужил он такой приз. За турнир нельзя стать вратарём года. То, что он стал лучшим вратарём чемпионата мира — согласен», - цитирует Нигматуллина «Чемпионат».

Он добавил, что в списке много других вратарей, которые реально заслужили признания. И выделил особняком Тибо Куртуа из мадридского «Реала» и сборной Бельгии и Алиссона Бекера из «Ливерпуля» и сборной Бразилии.

Напомним, новоиспечённый чемпион мира Эмилиано Мартинес был признан лучшим голкипером катарского мундиаля, обойдя таких претендентов как Яссин Буну и Доминик Ливакович.