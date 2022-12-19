Whoscored: Месси и Мбаппе - в символической сборной чемпионата мира - 2022

Аналитики портала Whoscored сформировали свою версию символической сборной чемпионата мира – 2022. Лучшими игроками стали аргентинец Лионель Месси и португалец Бруну Фернандеш – они получили по 8,2 балла. Главная звезда сборной Франции Килиан Мбаппе получил оценку 8,0.

Вратарь: Щесны (Польша, 7,9);

Защитники: Т. Эрнандес (Франция, 7,2), Родри (Испания, 7,4), Магуайр (Англия, 7,4), Хакими (Марокко, 7,0).

Полузащитники: Каземиро (Бразилия, 7,5), Беллингем (Англия, 7,6), Фернандеш (Португалия, 8,2); Гризманн (Франция, 7,5).

Нападающие: Месси (Аргентина, 8,2), Мбаппе (Франция, 8,0).

Победителем чемпионата мира стала сборная Аргентины. В финальном матче «альбиселесте» победили Францию (3:3, 4:2 пен.). Для южноамериканцев это третья победа в истории чемпионатов мира.