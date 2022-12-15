Месси рассказал, как относится к личным рекордам

Главная звезда сборной Аргентины Лионель Месси высказался о своих рекордах на чемпионате мира в Катаре.

«Рекорды, это, конечно, очень приятно, но самое главное – достичь командной цели. Это является нашей основной задачей. Аргентина всего в одном шаге от этого. Мы сделаем все, что в наших силах, чтобы добиться победы», - передает слова 35-летнего нападающего This Day Live.

Напомним, что Лионель установил рекорд по голам за сборную за календарный год (16), а также стал лучшим в национальной команде по играм на ЧМ – 11.

В финале мундиаля Аргентина померяется силами с Францией. Матч пройдет 18 декабря.