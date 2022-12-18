Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
АРГЕНТИНА - ЧЕМПИОНЫ МИРА
Чемпионат мира по футболу 2022 в Катаре

​Губерниев: «Марадона лучше Месси»

18 Декабря 2022 • 21:17 Комментировать (6)
Аргентина
3:3
Франция
окончен после пенальти

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате финала чемпионата мира. По словам Губерниева, Аргентина справедливо обыграла Францию в битве за трофей. Комментатор считает, что французы не заслуживали ни одного гола в основное время, и что «трёхцветные» совершили камбэк за счёт одного лишь таланта Килиана Мбаппе.

При этом Дмитрий Губерниев не считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола после этой победы.

«Марадона лучше Месси играл в футбол! Это всем ясно!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.

Оценить новость
- 4
Евро-Футбол.Ру,
Диего Марадона Лионель Месси Сборная Аргентины Дмитрий Губерниев
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии (6)
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Booker
18 Декабря 2022 в 22:14
Тебе,Ублюдку,виднее....
sedon
18 Декабря 2022 в 21:59
Чепуха. Месси обошел Марадону еще 10+ лет назад. Те, кто говорил, что Марадона достиг большего из-за победы на ЧМ-1986, при этом как-то забыли о том, что Аргентина смогла пройти Англию только за счет мошенничества и гола рукой. А в клубном футболе Марадона ничего толком и не добился, 2 чемпионства Италии с "Наполи" и Кубок УЕФА - это несерьезно. Марадона не был лучшим даже в своем поколении, Платини, Гуллит или ван Бастен играли, как минимум, не хуже.
CERG
18 Декабря 2022 в 21:58
Говори за свою лизоблюдную морду)
Месси лучше Марадонны в технике, во всем остальном Марадонна лучше Месси)
pol-black
18 Декабря 2022 в 21:58
Месси 🐐
ОдмЫн
18 Декабря 2022 в 21:45
как можно это распиаренное карликовое х авно с великим Марадоной сравнивать?
Booker
18 Декабря 2022 в 22:15
Обратись к психиатору.Может поможет.
На Евро-Футболе:
Футбол онлайн
Окончен после пенальти
Аргентина Аргентина
Франция Франция
3
3
2.80 3.10 2.80
Видео
Все матчи
Новости
Сегодня, 18 Декабря
22:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
«Зенит» поздравил Паредеса с титулом чемпиона мира
22:16 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Футболиста сборной Аргентины признали лучшим молодым игроком ЧМ-2022
22:12 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Месси установил рекорд по голам на крупных турнирах среди южноамериканских игроков
22:08 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Мартинес получил приз лучшему вратарю ЧМ-2022 1
22:05 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Херст поддержал Мбаппе после поражения в финале ЧМ
21:54 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Мбаппе получил золотую бутсу
21:43 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Линекер: «Поздравляю Аргентину, вы это заслужили»
21:39 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси поцеловал кубок мира 1
21:29 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Президента ФИФА Инфантино освистали перед церемонией награждения
21:22 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Аргентине потребовалось 36 лет, чтобы снова победить на мундиале
21:20 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины выиграла уже шесть послематчевых серий пенальти в чемпионатах мира - это рекорд
21:17 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Губерниев: «Марадона лучше Месси» 6
21:13 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Чемпионат мира в Катаре оказался рекордным с точки зрения количества голов - 172
21:11 · Чемпионат мира 2022 по футболу
​Месси признали лучшим игроком финала чемпионата мира 7
21:07 · Чемпионат мира 2022 по футболу
Сборная Аргентины - вторая команда в истории чемпионата мира, выигравшая турнир после поражения в первом матче
Все новости
Рекомендуем