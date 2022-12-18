​Губерниев: «Марадона лучше Месси»

Известный комментатор Дмитрий Губерниев высказался о результате финала чемпионата мира. По словам Губерниева, Аргентина справедливо обыграла Францию в битве за трофей. Комментатор считает, что французы не заслуживали ни одного гола в основное время, и что «трёхцветные» совершили камбэк за счёт одного лишь таланта Килиана Мбаппе.

При этом Дмитрий Губерниев не считает Лионеля Месси лучшим игроком в истории футбола после этой победы.

«Марадона лучше Месси играл в футбол! Это всем ясно!» - написал Губерниев в своём телеграм-канале.

Напомним, что сборная Аргентины стала чемпионом мира впервые с 1986 года.